Im Trailer zu OlliOlli World geht's kurz vor Release bis ganz hoch zum Skater-Gott

29.01.2022 13:47 Uhr

In etwas weniger als zwei Wochen erscheint mit OlliOlli World der dritte Teil der Olli-Reihe, die Skateboard-Fahrkunst mit Jump'n'Run kombiniert.

In einem neuen Cinematic-Trailer gewähren die Entwickler einen kleinen Einblick in die Spielwelt Radlandia, in der es von bunten Farben und bizarren Figuren nur wimmelt. Mittendrin seid ihr und euer Skateboard, um waghalsige Stuns zu absolvieren. Die können euch sogar hoch bis hin zum Gott der Skater bringen.

Im fertigen Spiel erwarten euch laut dem Entwickler unzählige Level, in denen ihr euer Können mit dem Skateboard unter Beweis stellen dürft. Darüber hinaus dürft ihr euren Charakter optisch anpassen und euch auch online gegen andere Spieler messen.

OlliOlli World erscheint am 8. Februar 2022 für den PC, die PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie auf der Nintendo Switch.