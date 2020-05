Immortal Realms - Das Might & Magic: Heroes mit Vampiren verrät im neuen Trailer sein Release-Datum

12.05.2020 13:59 Uhr

Noch diesen Sommer erscheint mit Immortal Realms: Vampire Wars ein interessantes Rundenstrategiespiel, das in vielen Belangen an die altehrwürdigen Heroes-of-Might-and-Magic Spiele erinnert. Allerdings gibt es hier keine strahlenden Ritter und Kämpfer für das Gute. Wir kontrollieren nämlich einen von drei sehr unterschiedlichen Vampir-Klans.

Der neue Trailer lässt vor allem die Entwickler zu Wort kommen, die ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern und verraten, warum sie sich beispielsweise für Rundenkämpfe entschieden haben. Wir konnten selbst schon einen Blick in Immortal Realms werfen und haben unsere Eindrücke in einer Preview festgehalten.

Momentan befindet sich Immortal Realms noch in einer Beta-Phase, aber bis zum vollwertigen Release dauert es nicht mehr lange. Schon am 28. August 2020 feiert das düstere Strategiespiel seine Veröffentlichung auf Steam, aber auch für PS4, XBOX One und Nintendo Switch.