In Death's Door seid ihr eine Krähe und sammelt Seelen der Toten ein

von Florian Franck,

10.04.2021 15:30 Uhr

Im Sommer 2021 soll mit Death's Door ein Abenteuer in isometrischer Sicht erscheinen, in dem ihr als Krähe die Seelen der Toten erntet. Als euch eine Seele gestohlen wird, kommt Spannung in den einst so tristen Job. Ihr verfolgt den verzweifelten Dieb in ein vom Tod unberührtes Reich, wo Wesen weit über ihre normale Spanne hinaus leben und vor Gier und Macht bersten.

Der Reveal-Trailer zeigt erstes Gameplay. Aus der isometrischen Perspektive kämpft ihr mit Nahkampfwaffen, Pfeile und Magie und bezwingt dabei Bestien und Halbgötter. Wer Fehler macht, wird bestraft und ihr verschafft euch Vorteile, um die Werte eures Charakters anzupassen.

Während eures Abenteuers enträtselt ihr ein dunkles Geheimnis und erfahrt mehr über die Geschichte der Welt und die Motivation der Tyrannen, die sie beherrscht. Die Geschichte soll düster und humorvoll zugleich sein. Death's Door soll im Sommer 2021 für den PC auf Steam und auf der Xbox Series X/S erscheinen.