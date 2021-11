In Deiland Pocket Planet bewirtschaftet ihr einen winzigen Planeten

16.11.2021 09:35 Uhr

In Deiland Pocket Planet kümmert ihr euch um euren eigenen Planeten. Aber keine Sorge, dass ist weniger Arbeit, als es klingt, denn er ist winzig klein! In der entspannten Farming-Sim baut ihr Dinge an, craftet, kämpft gegen Monster oder helft anderen Bewohnern. Das kleine Abenteuer ist für PC, PS4, Smartphones und Switch verfügbar. Mehr aktuelle Spieletipps findet ihr in unseren Geheimtipps im November.