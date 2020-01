In Doom Eternal schwingen wir jetzt auch das Crucible-Schwert

14.01.2020 18:33 Uhr

Zur Einstimmung auf den Release am 20. März 2020, zeigt der neue Trailer zu Doom Eternal neue Szenen und Features aus dem Ego-Shooter.

Kampf um die Erde

Anders als der Vorgänger, spielt Doom Eternal auch auf der Erde, die durch die dämonische Invasion in größtenteils Trümmern liegt. Und wie sollte es auch anders sein: Nur der Doom Slayer allein kann die Menschheit noch retten.

Himmel vs. Hölle

Diesmal mischen sich neben den Dämonen aber auch noch andere Kräfte ein: Eine Art himmlische Alien-Rasse sieht die Hölleninvasion als Prüfung für die Menschen an. Aber offenbar spielt der Doom Slayer ihre Spielchen nicht mit.

Neue Waffen

Im Gameplay-Abschnitt des Trailers sehen wir zahlreiche neue Waffen- und Waffenfunktionen. So kann sich der Rocket Launcher ähnlich wie in UT mehrfach aufladen und dann alle Raketen zugleich verschießen. Die Gatling kann mit einem Energieschild erweitert werden und – last but not least – sehen wir endlich auch das Crucible Energieschwert im Einsatz.

Umgebung tötet

Auch die Level können in Doom Eternal neuerdings genutzt werden, um Gegner auszuschalten. Mit einem Schuss löst der Doom Slayer Fallen aus, die ganze Gegnerhorden auf einen Schlag plattwalzen.

Der brachiale Oldschool-Shooter soll übrigens nach Release neue Singleplayer-Inhalte bekommen: Zwei Kampagnen-Addons sollen neue Spielstile in Doom Eternal einführen.