In For Honor gibt's bald Knarren: Trailer stellt neue Piraten-Heldin vor

22.01.2022 15:37 Uhr

For Honor ist ein Multiplayer-PvP-Spiel, indem sich die Spieler mit Schwertern, Äxten, Lanzen und dergleichen miteinander duellieren. Das hat aber wohl niemand der neuen Piratin gesagt, die mit einer Pistole zur Messerstecherei antritt.

Bei der Piratin handelt es sich um die neueste spielbare Heldin für For Honor, die am 27. Januar 2022 mit dem Title Update 2 für Jahr 5, Season 2: Frozen Shores zur Kämpferriege stößt. Mit der Partin landet sogar eine neue Fraktion in For Honor - die sogenannten "Outlanders". Dabei handelt es sich im Endeffekt um Helden, die sich paradoxerweise gar keiner Fraktion zuordnen wollen - also unter anderem Abenteurer und Entdecker.

Wie genau die Pistole als neue Waffe für ein Melee-Spiel funktioniert, ist noch nicht bekannt. Wir vermuten aber, dass es sich dabei eher um eine Waffe zur temporären Betäubung mit minimalem Schaden handeln dürfte - nicht unähnlich zu den Schusswaffen von Bloodborne. Immerhin wird Ubisoft wohl kaum die Balance von For Honor mit dem neuesten Update aus den Angeln heben wollen.

Kollege Phil Elsner hat For Honor übrigens erst letztes Jahr einen Kontrolbesuch abgestattet und in einer Kolumne für euch zusammengefasst, warum das Spiel 2021 noch immer einzigartig ist.