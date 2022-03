In Gigabash kämpft ihr als Urzeitviech gegen die Menschheit und andere Monster(-Spieler)

10.03.2022 13:33 Uhr

Erinnert ihr euch noch an »War of the Monsters« oder die Rampage-Reihe auf den Konsolen? Mit Gigabash könnte uns nun auch am PC ein ähnlicher Titel ins Haus stehen. Hier übernehmt ihr die Kontrolle über eines von scheinbar bis zu zehn geplanten urzeitlichen Biestern oder die für den Kampf gegen sie gebauten Mechas.

Anschließend prügelt ihr euch in den Arenen für bis zu vier Spieler durch die zerstörbaren Umgebungen, darunter diverse Großstädte. Hier heißt es entweder jeder gegen jeden oder aber ihr tretet in Zweierteams an. Je erfolgreicher ihr Chaos und Zerstörung anrichtet, desto schneller entwickelt ihr euch in eure finale, Furcht einflößende Form weiter.

Neben dem lokalen und Online-Multiplayer bekommen vier der Monster noch jeweils eine eigene Einzelspieler-Kampagne. Gigabash soll im ersten Halbjahr 2022 auf Steam, dem Epic Games Store sowie PS4 und PS5 erscheinen.