In Gundam Evolution treten Shooter-Fans in kampfstarken Mecha Suits gegeneinander an

10.03.2022 14:40 Uhr

Gundam Evolution ist ein Free2Play-Shooter in First Person und basiert auf dem namensgebenden, japanischen Sci-Fi-Universum Gundam, in dessen Zentrum humanoide, von Menschen gesteuerte Roboter stehen.

Die Kontrolle über diese Mobile-Suits übernehmt ihr auch in Gundam Evolution und kämpft in actionreichen sechs-gegen-sechs Gefechten um verschiedene Ziele. Ihr könnt dabei unterschiedliche Einheiten wählen, die sich durch einzigartige Fähigkeiten und Eigenschaften auszeichnen und euch so an die Gefechtsbedingungen anpassen.

Außerdem könnt ihr kurze Distanzen mithilfe eines Zusatzantriebs extrem schnell zurücklegen und gelegentlich eine mächtige Fähigkeit aktivieren, die von der gewählten Einheit abhängig ist. Beides sollt ihr zu eurem taktischen Vorteil nutzen können, um eure Gegner auszuspielen.

Erscheinen soll das Spiel von Bandai Namco im Verlauf des Jahres 2022 auf Steam sowie PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.