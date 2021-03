In Oddyssey: Your Space, Your Way manipulieren wir die Gene unserer Raumschiff-Crew

13.03.2021 15:30 Uhr

Mit Oddyssey: Your Space, Your Way startet demnächst ein besonders kurioses Spiel auf Steam in den Early Access. Kein Wunder, steckt "Seltsam" (Odd) im Spieletitel und "Schräg" im Namen des Entwicklerteams Weird Fish.

Im Spiel selbst übernehmen wir die Verantwortung über ein Archeschiff, welches zwei Millionen eingefrorene Besatzungsmitglieder zu einer neuen Heimat in der Galaxis transportieren soll. Allerdings haben wir uns verfahren, während gleichzeitig der Treibstoff knapp wird.

Damit liegt es an uns, ein paar unserer Passagiere aus dem Kälteschlaf zu hauen, um so wertvolle Ressourcen abzubauen und so (hoffentlich) irgendwann unser Ziel zu erreichen. Der besondere Clou an Oddyssey: Mittels Genmanipulation passen wir die Eigenschaft unserer Besatzungsmitglieder an unsere Bedürfnisse an.