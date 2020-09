In Unto The End wollen wir einfach nur nach Hause - Doch ein Haufen Monster macht aus einem Spaziergang ein Action-Game

von Ann-Kathrin Kuhls,

06.09.2020 11:00 Uhr

In Unto the End spielen wir einen Vater, der von seiner Familie getrennt wird und einfach nur nach Hause will. Doch zwischen ihm und seinen Lieben stehen nicht nur Schneewehen und Eis, sondern auch Monster und Fieslinge, die dem Vater ans Leder wollen. In einem Interview mit den Entwicklern hat Ann-Kathrin in Erfahrung gebracht, was Unto the End so besonders macht. Beispielsweise, dass der Vater von Beginn an alle seine Fähigkeiten verfügbar hat, wir als Spieler jedoch erst im Laufe des Spiels merken, wo wir sie überall einsetzen können.

Unto The End erscheint Ende 2020 fpr PC, PS4, Xbox One und die Switch.