In Valkyrie Elysium rettet ihr als Abgesandte Odins die Welt vor dem Untergang

10.03.2022 15:55 Uhr

Als Walküre und Botin des nordischen Gottes Odin müsst ihr im nächsten Teil der Valkyrie-Reihe erneut die Welt retten. Dabei stellen sich euch allerlei Gegner, von Menschen über Drachen und andere Monster in den Weg.

Diese besiegt ihr mit den aus der Reihe bekannten Spezialangriffen und Kombos, die in Elysium zu einem neuen Kampfsystem vereint werden. Außerdem helfen euch die sogenannten Einherjar - rekrutierbare Krieger - im Kampf. In Valkyrie Elysium sollt ihr eine epische Geschichte rund um Ragnarök, also das Ende der Welt erleben und wunderschöne Umgebungen bereisen.

Erscheinen wird es nach derzeitigem Stand 2022 für Steam, PS4 und PS5.