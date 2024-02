Indika ist grotesk, gruselig, extrem witzig und ihr könnt es jetzt gratis auf Steam spielen

Indika ist ein ungewöhnliches und einzigartiges Third-Person-Adventure, in dem ihr eine Nonne spielt. Auf Steam könnt ihr den Titel jetzt ausprobieren.

Indika ist der Name des Spiels und auch der Name der Hauptfigur. Die junge Nonne lebt in einem Kloster in Russland im 19. Jahrhundert. Äußerlich bescheiden und zurückhaltend, birgt Indika ein Geheimnis. Der Teufel selbst spricht zu ihr und begleitet sie auf eine surreale Reise.

Indika hat noch keinen Releasetermin, soll aber für den PC und die Xbox Series X/S erscheinen. Im Rahmen des Steam Next Fest könnt ihr jetzt eine kostenlose Demo ausprobieren.