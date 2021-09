Insurgency Sandstorm erinnert im Trailer daran, wie intensiv der Shooter ist

22.09.2021 15:33 Uhr

Im Trailer zu Insurgency Sandstorm entbrennt ein erbittertes Gefecht zwischen einem Trupp Infanteristen und Heckenschützen, die von einer Häuserruine aus das Feuer eröffnen. Die gegengeschnittenen Gameplay-Szenen zeigen die Qualitäten des Shooters: Detaillierte Waffen und Animationen, unfassbar realistische Sounds und ein immersives Schlachtfeldgefühl.

In unserem Test-Update von Insurgency Sandstorm 2021 gab's für die verbesserte Technik und viele Updates seit Release eine höhere Wertung.

Natürlich geht es im Spiel deutlich gemächliche rund taktischer zu als im Video, trotzdem kommt die dichte Stimmung sehr gut rüber. Ab 29, September kommen auch erstmals Konsolenspieler auf PS4 und Xbox One in den Genuss von Insurgency Sandstorm, auf PS5 und der Xbox Series-Reihe auch in 4K mit 60 FPS.