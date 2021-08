Into the Pit: Trailer von der gamescom zeigt erstmals den superschnellen Magie-Shooter

24.08.2021 19:39 Uhr

Auf der Xbox-Show der gamescom 2021 wurde mit Into the Pit ein neuer Retro-Ego-Shooter angekündigt. In der Rolle eines Magiers müssen es Spieler mit okkulten Mächten aufnehmen, ein Dorf vor Dämonen schützen und mit verschiedenen Zaubern in die Schlacht ziehen. Als Roguelike soll Into the Pit immer wieder neue und unterschiedliche Runs bieten: Gerettete Bewohner öffnen neue Läden, die dauerhafte Upgrades verkaufen und entdeckte Schlüsseln schalten neue Verliese frei.