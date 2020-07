Iron Harvest enthüllt die Einheiten der Rusviet-Fraktionen in neuem Trailer

15.07.2020 10:50 Uhr

Im Echtzeitstrategiespiel Iron Harvest wollen sich drei unterschiedliche Fraktionen an den Kragen. Jetzt stellt Entwickler King Art Games mit den "Rusviets" eine davon im neuen, vierminütigen Trailer vor. Erst einmal sollte man vielleicht doch ein paar Worte zur Hintergrundgeschichte von Iron Harvest verlieren: Das Setting des Spiels basiert auf dem Universum 1920+ des polnischen Konzeptkünstlers Jakub Rozalski.

In diesem Szenario wurde der Erste Weltkrieg mit riesigen Mechs ausgetragen, während nur zwei Jahre später bereits der nächste Konflikt in den Startlöchern steht. In dieser alternativen Version Europas wollen sich das Sächsische Imperium, die Republik Polania und der Staat Rusviet gegenseitig an den Kragen. Die Fraktion der Rusviets trat in der Demo von Iron Harvest bis dato lediglich als Gegner auf, im fertigen Spiel werden wir aber auch die Kontrolle über die haushohen Mechs des russischen Mutterlandes übernehmen können.

Mehr zum Hintergrund der Rusviets verrät nun der neue Trailer sowie die offizielle Pressemitteilung: Nach dem "Großen Krieg" hat die Nation Probleme an überlebenswichtige Ressourcen zu kommen, während es den Rusviets gleichzeitig an Materialien mangelt, die eigenen Kriegsmaschinerien am Laufenden zu halten. Entsprechend kommt es nicht nur an der Landesgrenze, sondern auch innerhalb des Staates zu Unruhen und es liegt am Spieler, an beiden Fronten für ein ausgewogenes Gleichgewicht zu sorgen.

Iron Harvest erscheint am 1. September 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Wir konnten bereits einen ausführlichen Blick auf das Echtzeitstrategiespiel des deutschen Entwicklers King Art Games werfen und verraten euch, warum Iron Harvest das Potential zu einer gelungenen Alternative zu Warcraft 3: Reforged hätte.