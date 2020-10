Ist Need for Speed Hot Pursuit als Remaster so genial wie früher?

von Maurice Weber, Dennis Michel,

07.10.2020 17:30 Uhr

Electronic Arts bringt den Klassiker Need for Speed: Hot Pursuit von 2010 als HD Remaster auf PC, PS4, Switch und Xbox One zurück. Wir haben uns als Raser und Polizist hinter's Steuer geklemmt und verraten euch im Preview-Video, was wirklich neu in der 2020er-Neuauflage der Neuauflage ist.