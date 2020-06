It Takes Two: Die Macher von A Way Out melden sich mit neuem Koop-Spiel zurück

19.06.2020 03:11 Uhr

Mit It Takes Two haben die Entwickler von A Way Out ihr neuestes Werk angekündigt. Der auf der EA Play vorgestellte Titel des Studios Hazelife setzt abermals auf einen Koop-Fokus und ordnet sich dem Genre Action-Adventure zu. It Takes Two soll erst im Jahr 2021 erscheinen, Plattformen sind noch nicht bekannt. Allerdings rechnen wir neben Playstation 5 und Xbox Series X ebenfalls mit einem Release für PC, nachdem A Way Out ebenfalls für den heimischen Rechner erschien.

Die Geschichte von It Takes Two dreht sich um eine kleine Familie aus Vater Cody, Mutter May und Tochter Rose. Die Eltern von Rose wollen sich scheiden lassen und Rose verarbeitet das damit, zwei Lehmpuppen nach deren Vorbild zu basteln. Die erwachen jedoch plötzlich zum Leben, nachdem sich das Bewusstesin von Cody und May in die Puppen übertragen hat.

Nun liegt es am Spieler und seinem Koop-Partner, das Abenteuer von It Takes Two zu überstehen und Cody und May vielleicht sogar wieder zusammenzuführen. Dabei verspricht Chefentwickler Josef Fares verspricht dabei für It Takes Two eine "emotionale Geschichte" - wie die letztendlich ausfällt, muss sich allerdings erst kommendes Jahr zeigen.