It Takes Two - Trailer zeigt erstes Gameplay des herzerwärmenden Koop-Abenteuers

10.12.2020 03:39 Uhr

Mit It Takes Two setzt der Designer Josef Fares seine Spiel-Philosophie aus A Way Out fort. Euch erwartet ein reines Koop-Abenteuer, in dem sich das Gameplay stets der Geschichte unterordnet. Optisch erinnert It Takes Two an einen Pixar-Film und verzichtet auf das realistische Flucht-Szenario seines geistigen Vorgängers.

Ihr spielt mit eurem Koop-Partner das scheidende Ehepaar Cody und May, die in Puppen aus Holz und Lehm verwandelt werden. Um ihre menschlichkeit zurückzuerlangen, müssen die beiden ihre Beziehung in den Griff kriegen. Leichter gesagt als getan.

Wir konnten mit Josef Fares ein wenig über sein neues Spiel sprechen und haben alle Informationen zu It Takes Two in einen Artikel gepackt. Dort erfahrt ihr noch mehr über das Spiel und Fares Vision.