Jack der Monster-Schreck und der Stab des Verderbens - Launch-Trailer des Koop-Actionspiels

04.06.2021 10:39 Uhr

Der Trailer stimmt auf die Veröffentlichung von Jack der Monster-Schreck und der Stab des Verderbens (oder The Last Kids on Earth and the Staff of Doom) für PC und Konsolen ein. Der Hack'n'Slay-Actiontitel lässt sich allein sowie im Koop-Modus mit bis drei Mitspielern erleben. Mit vielen Gadgets und besonderen Fähigkeiten kämpft eine Teenager-Gruppe gegen Monster und Zombies.