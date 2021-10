Jede Menge Highlights, Releases und Kostenloses - Neu & Gratis-Games

von Natascha Becker,

29.10.2021 16:25 Uhr

Herzlich willkommen zurück zu den Neu & Gratis-Games! Wie jede Woche präsentieren wir euch auch heute die Highlights der letzten Woche, die Releases der nächsten Woche und all die Spiele, die ihr die kommenden Tage geschenkt bekommt, gratis spielen könnt.

Plus: Age of Empires 4 Völker-Guide: Mit diesen Tipps reitet ihr mit den Mongolen allen davon

Die letzte Woche war mit drei echten Highlights wirklich stark. Ob mit Age of Emipres 4, Riders Republic oder Marvel's Guardians of the Galaxy - das lange Wochenende kann kommen. Nächste Woche kommen auch wieder ein paar kleine Perlen und große Hits heraus. Kostenlos haben wir diese Woche nicht ganz so viel, aber immerhin ein paar Kleinigkeiten sind dabei.

Alle Gratis-Games für den PC zum mitschreiben und anklicken gibt's natürlich wieder im Artikel.