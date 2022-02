Jetzt legt Assassin's Creed nochmal richtig los! - Mega-Addon für Valhalla

von Julius Busch,

11.02.2022 17:30 Uhr

Ubisoft ist mit Assassin’s Creed Valhalla noch nicht fertig. Zum ersten Mal in der Seriengeschichte bekommt ein Assassin’s Creed-Titel noch über den ersten Season Pass hinaus ein weiteres großes Addon. “Die Zeichen Ragnaröks” erscheint am 10. März und ist das nächste Kapitel von Eivors Saga… oder besser gesagt Odins Saga! Das Addon fokussiert sich nämlich vollkommen auf den mythologischen Teil der Geschichte von Valhalla, den wir bereits im Hauptspiel in einer Nebenhandlung erkunden konnten. In einer Präsentation hat Ubisoft kürzlich das “bisher größte Addon der Seriengeschichte” versprochen und in diesem Video zeigen wir euch, was drin steckt.

Video: Ubisoft hat sich bei Assassin's Creed total verlaufen!

Artikel: Für wen sich der neue DLC lohnt