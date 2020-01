Journey To The Savage Planet - Test-Video zur Shooter-Überraschung

von Harald Fränkel,

27.01.2020 17:30 Uhr

Journey To The Savage Planet ist mit seiner knallbunten Grafik vielleicht nicht die erste Wahl für Shooter-Fans, die oft eher mit düsterer Optik bedient werden. Doch das Spiel hat uns im Test nicht nur mit seinem Humor, sondern besonders mit dem guten Level- und Gameplay-Design überrascht.

Als Angestellter der viertbesten Weltraum-Erkundungsfirma sollen wir einen mysteriösen Planeten erkunden, seine Flora und Faune scannen und die Geheimnisse der außerirdischen Gebäude aufdecken.

Journey To The Savage Planet gibt es ab dem 28.1. für PC, PS4 und Xbox One.

