Jurassic World Evolution 2 - Neuer Trailer zeigt, warum die Dinos der Star des Spiels sind

14.11.2021 16:21 Uhr

Habt ihr Lust auf Dinosaurier? Blöde Frage, wer hat das nicht! Deshalb lohnt sich ein Blick in den neuen Trailer zu Jurassic World Evolution 2. Das Video zeigt euch nämlich eindrucksvoll, weshalb T-Rex und Co. die Hauptrolle in dem Aufbauspiel einnehmen.

Das ganze Spektakel wird dazu noch wie gewohnt vom unverwechselbaren Jeff Goldblum kommentiert. Ihr erhaltet viele Eindrücke von den verschiedenen Lebensräumen der Urzeitechsen - und auch von ihrem unberechenbaren Verhalten. Warum Jurassic World 2 ohne die zahlreichen Dinosaurier nur halb so viel Spaß machen würde, verrät euch unser umfangreicher Test.

Jurassic World 2 ist am 9. November 2021 für PC, PlayStation 4/5 und Xbox One sowie Series X/S erschienen.