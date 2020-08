Just Die Already: Trailer der Goat Simulator-Macher nimmt Cyberpunk 2077 auf die Schippe

29.08.2020 10:05 Uhr

Just Die Already nimmt in seinem neuen Trailer Cyberpunk 2077 auf die Schippe. Im Sandbox-Spiel der Entwickler des Goat-Simulator, geht es in der Rolle eines "alten Knackers" einfach nur um euer virtuelles Überleben: Frisch aus dem Seniorenheim geflogen schlagt ihr euch durch eine dystopische Zukunft, in der keine Kinder mehr zur Welt kommen. Doch der Tod lauert dabei an allen Ecken und Steckdosen.

Just Die Already soll noch im Sommer 2020 für den PC erscheinen.