Kampagnen-Trailer zu Crossfire X: Wie CoD, nur von den Alan-Wake-Machern

24.07.2020 12:25 Uhr

Der kommende Shooter Crossfire X ist zwar im Kern ein Multiplayer-Spiel, kommt aber auch mit einer ausgewachsenen Story-Kampagne für Solo-Spieler daher. Und die wird separat bei Remedy entwickelt, also den Machern von Alan Wake, Control und Quantum Break.

In der Geschichte, in deren Verlauf es uns als Söldner in verschiedene Ecken der Welt verschlägt, geht es kurz gesagt um den Kampf zweier privater Militärfirmen namens Global Risk und Black List. Wie der Trailer bereits vermuten lässt, besteht die Kampagne aus durchinszenierten Missionen, die nicht nur oberflächlich an die Call-of-Suty-Reihe erinnern - inklusive wilder Verfolgungsjagden und reichlich Explosionen.

Offiziell angekündigt ist Crossfire X bisher für Xbox One und Series X, eine PC-Version wurde noch nicht bestätigt.