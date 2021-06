Kena: Bridge of Spirits bietet viel mehr als nur fantastische Grafik

von Ann-Kathrin Kuhls,

11.06.2021 21:00 Uhr

Wer in den letzten Monaten Trailer zu Kena: Bridge of Spirits gesehen hat, hat wahrscheinlich vor allem noch die wirklich beeindruckende Inszenierung im Kopf. Und vielleicht die großen Augen der drolligen Rot, die Hauptfigur Kena begleiten. Bis auf ein paar Sekunden Gameplay war das tatsächlich auch alles, was wir zu dem Action-Adventure sehen konnten. Doch das ändert sich jetzt.

Kena trifft Peter: Die ausführliche Plus-Preview zu Kena: Bridge of Spirits

Vor kurzem hatten wir die Möglichkeit, Kena: Bridge of Spirits anzuspielen und uns selbst ein Bild zu machen. Steckt hinter dem Titel mehr als nur ein niedliches Äußeres? Kann Kena die hohen Erwartungen, die die szenische Grafik schürt, erfüllen? Und was hat es eigentlich mit den ominösen Hüten auf sich, die die kleinen Schwarzen Rot in den Artworks tragen? All diese Fragen versuchen wir im Video zu beantworten. Viel Spaß!