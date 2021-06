Killing Floor 2 - Das Interstellar Insanity-Update bringt euch auf den Mond

26.06.2021 10:00 Uhr

In Killing Floor 2 konntet ihr die zahllosen Monstrositäten schon an den ausgefallensten Orten plattmachen, doch bislang wart ihr dabei stets an die Erde gebunden. Dank der jüngst erschienenen Inhaltserweiterung ändert sich dieser Umstand jetzt.

Denn mit dem Interstellar Insanity-Update geht es hinauf auf den Mond. Wenig überraschend wimmelt es aber auch dort vor blutrünstigen Gegnern, die euch einen Kopf kürzer machen wollen. Passend zum neuen Schauplatz gibt es auch frische Belohnungen und ein Astronauten-Outfit, das für das passende Feeling im hitzigen Gefecht sorgt.