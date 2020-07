Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - Trailer verrät Releasedatum & neuen DLC

08.07.2020 15:21 Uhr

Ein neuer Trailer zu Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, dem Remaster des Singleplayer-Rollenspiels von 2012, kündigt das Releasedatum und einen DLC an. Das Hauptspiel erscheint demnach am 8. September 2020, der neue DLC "Fatesworn" folgt dann 2021.

Unter dem Publisher THQ Nordic soll das riesige Action-RPG komplett aufgehübscht und auf den Stand der Zeit gebracht werden. Das Gameplay bleibt grundsätzlich gleich, soll aber trotzdem verfeinert worden sein. Ihr erkundet die offene Spielwelt mit einem Helden, für den ihr eine von vier Fantasy-Rassen auswählen könnt. Dabei könnt ihr eure gewählte Klasse ständig weiterentwickeln.

Im Remaster sind übrigens automatisch alle bisher erschienenen DLC enthalten. Der Preis von Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ist bisher noch nicht bekannt.

Warum ihr ein tolles Rollenspiel verpasst habt, wenn euch Kingdoms of Amalur bisher entgangen ist, erklärt euch Genre-Experte Markus in seiner Kolumne.