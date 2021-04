King's Bounty 2 Preview - Neuer Teil mixt modernes Rollenspiel mit alten Stärken

von Jonas Gössling,

27.04.2021 13:15 Uhr

King's Bounty 2 will die langlebige Reihe nicht einfach nur fortsetzen, sondern gleich neu erfinden. Statt wie in King's Bounty: The Legend aus isometrischer Perspektive eine Welt zu erkunden, wechselt der Titel in die Third-Person-Kamera. Trotzdem will das Spiel seinen Wurzeln treubleiben. Daher bleiben die Gefechte klassisch rundenbasiert und finden auf Hexfeldern statt.

Doch selbst hier hat sich im Vergleich mit den Vorgängern einiges getan. So finden die Scharmützel beispielsweise erstmals direkt in der Spielwelt selbst statt. Wir wechseln also nicht mehr in ein fest vorgegebenes und immergleiches Feld. Die Voraussetzungen für einen Erfolg sind also da, aber reicht das auch? Wir haben mit den Entwicklern gesprochen und zeigen euch anhand eines kleinen, exklusiven Ausschnitts, was ihr von King's Bounty 2 erwarten könnt und was beim Titel noch schiefgehen kann.