King's Bounty 2 - Trailer zum Rundenstrategie-RPG stellt neue Heldin Elisa vor

15.08.2021 15:11 Uhr

King's Bounty 2 erinnert auf den ersten Blick stark an die Spiele der Heroes-of-Might-and-Magic-Reihe. Doch hinter der Fassade anspruchsvoller Rundenstrategie steckt noch mehr, nämlich auch eine gehörige Portion Rollenspiel.

Zur Story nur so viel: Das Königreich Nostria wird von zahlreichen Problemen geplagt und muss vor finsteren Mächten und dem sicheren Untergang gerettet werden. Ihr könnt in die Haut verschiedener Helden schlüpfen, um euch eine eigene Armee zusammenzustellen und Ordnung in das Chaos zu bringen. Einer der spielbaren Charaktere ist die junge Heldin Elisa, die auf dem Schlachtfeld mit ihren individuellen Fähigkeiten ordentlich austeilen kann.

Der Release von King's Bounty 2 ist derzeit für den 24. August 2021 vorgesehen. Weitere Infos über das Spiel findet ihr auf der Steam-Produktseite. Zusätzlich erscheint das Spiel auch im Epic Store.