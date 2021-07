King's Bounty 2 - Über sechs Minuten Gameplay aus dem schicken RPG-Strategie-Mix

31.07.2021 18:25 Uhr

Am 24. August 2021 soll das Taktik-Rollenspiel King's Bounty 2 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Wie schon im Vorgänger erwartet euch eine Fantasy-Welt, in der ihr rundenbasierte Kämpfe bestreitet, um das Reich Nostria vor finsteren Mächten und dem sicheren Untergang zu retten.

Denn das Königreich hat fürwahr schon bessere Zeiten erlebt. Verschwörungen, Sabotage und Nekromantie überziehen das Land, was einzelne Regionen bereits dazu gebracht hat, ihre Unabhänigkeit anzustreben. Noch dazu wurde König Claudius vergiftet. Deshalb liegt es nun an seinem Sohn, Prinz Adrian, diese Missstände zu beheben.

Im Vergleich zum Vorgänger sollen sich die Rundenkämpfe noch einmal ein ganzes Stück taktischer spielen. Dafür sorgen die Höhenunterschiede und andere Hindernisse, die uns zusätzliche taktische Möglichkeiten bei der Positionierung unserer Truppen bieten - aber auch unseren Feinden.