Kleine Abenteuer, große Herausforderungen - die vielversprechendsten Plattformer 2020

von Natascha Becker,

12.06.2020 14:04 Uhr

Während riesige Open World Rollenspiele, Strategie-Highlights und First Person Shooter um unsere Zeit buhlen, gibt es auch immer wieder diese kleinen feinen Plattformer und Jump'n'Run Games, die unsere Aufmerksamkeit verdienen. Ein paar Hits sind dieses Jahr noch erscheinen, aber es kommen auch noch ein Haufen mehr. So viele tatsächlich, dass es leicht ist, den Überblick zu verlieren. Deswegen haben wir euch in dieser Liste die vielversprechendsten Plattformer zusammen gesucht, die ihr in den nächsten Monaten im Auge behalten solltet.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Carrion

Cuphead: The Delicious Last Course

Psychonaut 2

Sakuna: Of Rice and Ruin

Skully

Gleamlight

Spelunky 2

Super Meat Boy: Forever

The Last Campfire

Little Nightmares 2

Minutes of Islands

Oddworld: Soulstorm

Hollow Knight: Silksong

Savior

Auf welches Spiel freut ihr euch dieses Jahr noch am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare!