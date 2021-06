Koop-Shooter Aliens: Fireteam zeigt neues Gameplay und verrät den Release

von Christian Just,

Aliens Fireteam Elite läutet den Start der Vorbestellungen mit einem neuen Trailer ein. Der Koop-Shooter erscheint am 24. August 2021 auf Steam und für Konsolen.

Der Trailer zeigt massenhaft Xenomorph-Aliens, denen wir uns mit unserem namensgebenden Fireteam, bestehend aus Colonial Marines, entgegenstellen müssen. 23 Jahre nach der Film-Trilogie befinden wir uns an Bord der UAS Endeavor, von wo aus wir vier verschiedene Kampagnen starten können. So dringen wir in die Nester der Aliens ein und ballern uns durch.

Im Video fällt auf, dass Entwickler Cold Iron Studios großen Wert auf Treue zur Originalvorlage zu legen scheint. Das hört man an den charakteristischen Schussgeräuschen, die Fans der Filme eine Gänsehaut bescheren können. Auch das Design der Aliens kann im Trailer überzeugen: Die »perfekten Organismen« sehen beängstigend wie eh und je aus. Auch besondere Exemplare, etwa ein Alien mit einem Säurereservoir am Bauch, kommen im Trailer zu Aliens Fireteam Elite vor.