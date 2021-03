KOSTENLOS Rainbow Six Siege und weitere Spiele - Neu & Gratis-Games

von Natascha Becker,

19.03.2021 16:57 Uhr

Wie jede Woche stellen wir euch auch heute wieder die neuen Releases der nächsten Woche, die Highlights der letzten Woche und die Spiele vor, die ihr am Wochenende ohne zusätzliche Kosten oder als Teil eines Abos zocken könnt. Dieses Mal gibt's zwar nur ein Highlight, dafür aber jede Menge neue Spiele und einiges, was ihr komplett gratis spielen dürft.

Unter anderem neu im Xbox Game Pass ist Nier: Automata in der Become as Gods Version, also nicht die, die auf Steam zur Verfügung steht, sondern eine, die keinen zusätzlichen Fan-Fix benötigt. Außerdem gibt's die ganz Woche Rainbow Six Siege auf allen Plattformen kostenlos, wer das also immer noch nicht ausprobiert hat, bekommt nochmal die Chance dazu.

Hier gibt's die Gratis-Spiele vom Wochenende auch nochmal zum anklicken und abschreiben.