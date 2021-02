Kostenlose Postapokalypse und witzige Dating-Action - Neu & Gratis-Games

von Natascha Becker,

06.02.2021 10:17 Uhr

Hoch die Hände, Wochenende! Und da gibt's natürlich auch wieder ganz frisch die neuesten Spiele und das, was ihr am Wochenende so gratis zocken könnt. Heute auch ganz neu und fröhlich hier auf der Webseite!

In unserer Show "Neu & Gratis-Games" stellen wir euch jeden Samstag die Highlights der letzten Woche, die Releases der nächsten Woche und die Spiele vor, die ihr im Moment ohne zusätzliche Kosten spielen könnt.

Zum mitschreiben und anklicken gibt's die kostenlosen Spiele von Steam, Epic und Co. auch nochmal hier im Artikel, und hier findet ihr die Spiele, die Amazon Prime diesen Monat an Abonnent:innen verschenkt. Außerdem findet ihr hier die PlayStation Plus Spiele im Februar und hier die Xbox Live Gold Spiele im Februar.

