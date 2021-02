Landwirtschafts-Simulator 19: Waghalsige Sprünge und schnelle Lieferungen im E-Sport

13.02.2021 16:00 Uhr

Sprünge über Brücken und fliegende Heuballen mögen nicht unbedingt das erste sein an was beim Landwirtschafts-Simulator 19 denkt. Beides ist aber möglich und Teil der E-Sport-Liga FS League zum aktuellen Serienteil. Im dritten Online-Turnier müssen die teilnehmenden Teams erneut Heu transportieren und in einer Scheune abliefern.

Dabei wählen so manche Spieler kreative Ansätze, wie etwa einen bereits erwähnten knappen Sprung über eine Brücke. Ein paar Missgeschicke beim Anliefern dürfen natürlich ebenso nicht fehlen wie Unfälle, die garantiert so nicht beabsichtigt waren.

Ob der Landwirtschafts-Simulator 19 auch abseits seiner E-Sports-Tauglichkeit überzeugen kann, erfahrt ihr übrigens im GameStar-Test.