Landwirtschafts-Simulator 22 - Bessere FPS beim virtuellen Farmen mit DLSS im Trailer

18.11.2021 07:41 Uhr

Der Landwirtschafts-Simulator 22 steht quasi schon fast vor der Haustür. Die diesjährige Ausgabe der virtuellen Farmerei bietet auf der technischen Seite einige Verbesserungen, wie wir unter anderem auch in unserer umfangreichen Vorschau berichten.

Zudem arbeitet Entwickler Giants Software mit Nvidia zusammen und implementiert in den Landwirtschafts-Simulator 22 die für RTX-Grafikkarten exklusive DLSS-Funktion. Das Deep Learning Super Sampling ermöglicht die Darstellung in 4K während das Spiel selbst in einer 1080p Auflösung gerendet wird. Das Ergebnis: Verbesserte FPS, während die Bildqualität nur wenig unter dem Verfahren leiden soll. So zumindest die Theorie.

Wie gut das im Landwirtschafts-Simulator 22 klappt, zeigt der obige Vergleichstrailer von Nvidia in verschiedenen Situationen.