Landwirtschafts-Simulator 22: Das Antonio-Carraro-Pack erweitert euren Fuhrpark und mehr

22.03.2022 14:00 Uhr

Erfahrene Landwirte wissen natürlich, welche Produkte die italienische Firma Antonio Carraro anbietet. Dabei handelt es sich um einen Traktoren- und Landwirtschaftsmaschinen-Hersteller, der auch euren Fuhrpark im Landwirtschafts-Simulator 22 ab sofort erweitert.

Und was stellt man am besten mit den zehn neuen Fahrzeugen an? Man fährt damit auf idyllischen Weinbergen und weitläufigen Grünflächen herum und sorgt dafür, dass die angebauten Oliven und Trauben, zwei der neuen Fruchtsorten im LS22, bestmöglich gedeihen. Die kompakte Bauweise der Traktoren sorgt dafür, dass ihr dank enger Wendekreise und optimaler Sicht auch wirklich an jede Stelle auf eurem Feld gelangt.

Welche Modelle sind enthalten? Das Antonio-Carraro-Pack enthält das Aushängeschild der Firma, den MACH 4 R, einen umkehrbaren Quadtrack mit Knicklenkung. Auch sein etwas kleinerer Bruder MACH 2 R ist mit an Bord, ebenso wie die Modelle SuperTigre 635, TTR 7600 Infinity, TGF 10900 R, TONY 10900 SR / TR / TTR, als auch der TTR 4400 sowie der Tigrecar 3200.

Bilder zu den neuen Traktoren findet ihr in unserer Bildergalerie.

Das Antonio-Carraro-Pack ist ab sofort separat oder als Teil des Year-1-Season-Pass für PC, Google Stadia, Xbox One/Series X/S sowie PlayStation 4/5 erhältlich.