Landwirtschafts-Simulator 22 - Im neuen Trailer gibt es Einblicke in den großen Fuhrpark

08.11.2021 17:13 Uhr

Nicht mehr lange, dann steht der Landwirtschafts-Simulator 22 vor der Tür. Bis dahin vergehen aber noch ein paar Tage Wartezeit, die euch Entwickler Giants Software mit einem neuen Trailer versüßt.

In diesem gewährt das Team einen kleinen Einblick in den kommenden Fuhrpark des neuen Landwirtschafts-Simulators. Mit dabei sind natürlich wieder einige bekannte Hersteller, darunter Claas und John Deere. Im Trailer werden diese mit teils ganz schicken Lichteffekten in Szene gesetzt.

Noch mehr zum Fuhrpark vom Landwirtschafts-Simulator 22 findet ihr in einem gesonderten Artikel von uns.