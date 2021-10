Landwirtschafts-Simulator 22 - Im neuen Trailer seht ihr, welche Tiere euch erwarten

21.10.2021 14:00 Uhr

Muh! Mäh! Wuff!

Nein, bei uns ist kein Zoo in die Redaktion eingebrochen. Aber der neue Trailer zum Landwirtschafts-Simulator dürfte etwas für jeden Tierliebhaber sein. Er gewährt euch nämlich einen ausführlichen Blick auf die Auswahl an Tieren, mit denen ihr auf eurem Hof interagieren könnt. Von Hunden über Kühe bis hin zu Schafen ist dementsprechend alles dabei, was das bäuerliche Herz begehrt.

Wenn ihr auch in der analogen Welt immer ein praktisches Nachschlagewerk zum LS 22 haben möchtet, legen wir euch unser brandneues GameStar-Sonderheft ans Herz! Darin findet ihr viele nützliche Guides rund um euer beginnendes Leben auf dem Land.