Landwirtschafts-Simulator als E-Sport: Die besten Momente aus der FSL

30.01.2021 17:00 Uhr

Der Farming Simulator 19 teilt die besten Szenen aus dem ersten Turnier des Jahres 2021 in der E-Sport-Liga FS League. Ihr seht, wie Spieler um die Wette virtuelle Heuballen transportieren und in der Zielscheune abliefern. Dabei passiert auch so manches Missgeschick und ein Spieler ganz am Ende wählt einen kreativen Ansatz, um den letzten Heuballen kurz vor Ende der Zeit noch schnell ins Ziel zu bugsieren.

Das Turnier war ein knappes Rennen zwischen Veteranen und Newcomern, wie ihr im Bericht auf der offiziellen Website nachlesen könnt. Hier findet ihr außerdem den GameStar-Test zum Landwirtschafts-Simulator 19.