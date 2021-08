von Christian Fritz Schneider, Jonas Gössling,

19.08.2021 10:00 Uhr

Ein gutes Spiel ist genau dann vorbei, wenn es vorbei sein sollte. Es gibt aber eben auch diese Titel, die am liebsten überhaupt nicht mehr enden sollen - und die trotzdem durchgehend hohe Qualität bieten. Um genau diese Abenteuer soll es hier gehen, mit Fokus auf Einzelspieler-Kampagnen.

Denn prozedural generierte Spiele können mit Leichtigkeit quasi unendlich viel Inhalte bieten. Was sind aber die unserer Meinung nach besten Kampagnen, die noch von Hand gebaut wurden? Wir stellen euch hier 17 Titel der letzten zehn Jahre vor, mit denen ihr euch über jede Spieleflaute hinwegtrösten könnt. Nicht mit dabei sind The Witcher 3 und The Legend of Zelda: Breath of the Wild.