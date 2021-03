Last Oasis lässt im Trailer die Walker fliegen und zeigt riesigen Sandwurm

27.03.2021 17:05 Uhr

Last Oasis zeigt zum Start von Season 3 und dem Early-Access-Release für Xbox die neuen Inhalte. Außerdem nimmt Entwickler Donkey Crew wichtige Änderungen vor, die das strauchelnde Survivalspiel retten könnten. Alles Wissenswerte dazu lest ihr im Artikel zu Last Oasis.