Lego Star Wars: The Skywalker Saga mit neuem Gameplay-Trailer und Releasedatum

20.01.2022 16:40 Uhr

Eine neue Hoffnung für Fans von Star Wars erscheint schon diesen Frühling: Im neuen Gameplay-Trailer zu Lego Star Wars: The Skywalker Saga wird nach mehreren Verschiebungen auch endlich ein Releasedatum genannt. Am 5. April 2022 könnt ihr euch in Klötzchen-Optik durch alle drei Star-Wars-Trilogien bauen, hauen und schießen.

Im Trailer werden außerdem massig neue Gameplay-Elemente gezeigt und mehr zum Umfang des Spiels verraten. Kampf-Mechaniken wurden im Vergleich zu den vorherigen Spielen etwa grundlegend überarbeitet. Im Nahkampf gibt es nun Kombos, mit denen ihr mehr Schaden anrichten könnt und im Fernkampf mit Blastern könnt ihr euch hinter Deckungen verschanzen.

Aber auch der ulkige Humor der Lego-Spiele darf natürlich nicht fehlen. Außerdem gibt es eine riesige Auswahl von Charakteren, die gespielt werden können und bei Bedarf auch einen "Mumble Mode" bei dem ihr in Cut-Scenes wie in den alten Spielen "gesprochen" wird. Welche Star-Wars-Spiele außerdem kommen, erfahrt ihr in unserer Übersicht.