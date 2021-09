Lemnis Gate zeigt im Trailer, wie im 1on1 eine Massenschlacht entsteht

22.09.2021 13:46 Uhr

In Lemnis Gate prallen zwar Teams von Kriegern in voller Sci-Fi-Montur aufeinander und beharken sich mit Miniguns, Raketen, Säurekanonen und Lasern - gesteuert werden sie alle aber von lediglich zwei Spielern! Denn hier werden keine stinknormalen Multiplayer-Matches ausgetragen, sondern Zeitschleifen, in denen jeder Kontrahent die Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit einer Runde beeinflusst.

Die Prämisse: Unsere Aufgabe besteht darin, den Feind in einer 25-sekündigen Zeitschleife mit 5 abwechselnden Zügen in vierdimensionalen Kämpfen zu besiegen. Dazu stehen und verschiedene Agenten mit eigenen Fähigkeiten und Waffen zur Verfügung.

Nach jedem Zug starten wir erneut und werden dann mit allem konfrontiert, was wir und unser Gegner zuvor getan haben. Ein kreatives und spannendes Konzept, wie wir beim Anspielen feststellen!

Lemnis Gate erscheint am 28. September 2021 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie PS4 und Xbox One.