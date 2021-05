Lies of P - Story-Trailer zum Action-Rollenspiel im Stil von Bloodborne

20.05.2021 14:13 Uhr

Lies of P ist ein Action-Rollenspiel von Round8, die aktuell auch am MMO Bless Unleashed tüfteln. Optisch und spielerisch erinnert es an die From-Software-Spiele, konkret an Bloodborne mit seiner düsteren Stadt voller Wahnsinniger und eindeutigen Horror-Einschlägen.

In diesem Fall müsst ihr euch aber vielleicht erst an den Helden gewöhnen: Ihr spielt nämlich keinen namenlosen Unbekannten, sondern die mechanische Puppe Pinocchio, die ihren Erbauer Mr. Gepetto sucht. Natürlich spielt deshalb auch das Lügen eine wichtige Rolle: Je öfter ihr die Unwahrheit sprecht, desto menschlicher werdet ihr.

Probleme löst ihr aber natürlich nicht nur mit Worten, sondern kämpft in typischer Soulslike-Manier gegen übermächtige Gegner. Dabei sackt ihr neue Waffen ein, die ihr selbst kombinieren und verbessern dürft. Ein Release-Datum hat Lies of Pi bisher nicht, das Spiel nutzt aber die Unreal Engine 4 und erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S.