Life is Strange - Trailer zeigt erstmals die Änderungen der Remastered Collection

13.06.2021 22:20 Uhr

Neben Neuigkeiten zu Life is Strange: True Colors gab Square Enix auch bekannt, dass die beiden ersten Spiele Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm ein Remaster bekommen. So könnt ihr bald die Geschichte um Max, Chloe und Rachel Amber bald in aufgehübschter Grafik nochmal erleben.