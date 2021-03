Life is Strange: True Colors - Ankündigungstrailer zum neuen Teil der Serie

von Florian Franck,

18.03.2021 18:45 Uhr

Square Enix hat mit Life is Strange: True Colors den nächsten Teil der Life is Strange-Reihe offiziell für PS4, PS5 und Xbox angekündigt. Der Reveal-Trailer weckt sofort Erinnerungen an Teil 1.

Wann erscheint Life is Strange: True Colors?

Release: 10. September 2021

Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Google Stadia



Alle wichtigen Infos zu Life is Strange: True Colors erfahrt ihr im GamePro-Special.



Mit Life is Strange: True Colors verabschiedet sich Deck Nine vom Episodenformat und bringt am 10. September direkt das komplette Abenteuer heraus.

Der erste Part von Life is Strange 2 schlug im September 2018 auf, der fünfte und finale Teil folgte hingegen erst im Dezember 2019. Nach so langer Zeit fällt es schwer, der Story zu folgen. Doch dieses Problem ist nun Geschichte.