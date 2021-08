Life is Strange: True Colors - Trailer zeigt erstes offizielles Gameplay

19.08.2021 13:20 Uhr

Der neue Trailer zu Life is Strange: True Colors von Entwicklerteam Deck Nine zeigt erstmalig Gameplay zum Life is Strange-Ableger. Darin kann Protagonistin Alex nicht nur die für die Reihe typischen Entscheidungen treffen (wie etwa Musik auszuwählen oder ihre Meinung zu Haven Springs zu teilen), sondern trifft auch erstmalig die Charaktere Steph und Ryan.