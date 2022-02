Life is Strange zeigt im Launch-Trailer, was in der Remastered Collection steckt

06.02.2022 13:12 Uhr

Life is Strange berührte die Herzen tausender Spieler mit seiner emotionalen Geschichte und dem Indie-Soundtrack, der inzwischen sogar ein eigenes Subgenre geworden ist. Jetzt wurde für die Remastered Collection nochmal an Grafik und Animationen geschraubt, was sich vor allem in den Gesichtern von Max, Chloe und Co. widerspiegelt.

Ihr bekommt darin neben den fünf Episoden des ersten Spiels auch das Prequel Before the Storm, in dem ihr mehr über die geheimnisvolle Rachel erfahrt und in die Rolle der jungen Chloe schlüpft. Auch hier sollen euch neue Lichteffekte und ähnliche Verbesserungen ein noch schöneres Erlebnis bieten.